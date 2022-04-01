تحرير 2226 مخالفة مرورية خلال حملة فى القليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2226 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور، وأسفرت الحملة عن ضبط 2226 مخالفة مرورية، بينها 942 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1005 مخالفات متنوعة، وضبط 43 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و35 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 22 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 9 دراجات غير مرخصة، وتحرير 17 مخالفة ملصقات، و153 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 15300 جنيه.

وتضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيها مصالحات.