الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 21 جركن زيت فى حملة تموينية بالإسكندرية

حملة تموينية
حملة تموينية

تحفظت نيابة باب شرقي بالإسكندرية على 15 جركن زيت وزن البرميل الواحد 18 كجم، و6 براميل زيت وزن البرميل الواحد 50 كجم، محملين على سيارة، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وحجز السائق على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بضبط سائق سيارة نقل محملة بزيت طعام مستخدم مجهول المصدر بمنطقة الإبراهيمية باب شرقي، مما يضر بصحة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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