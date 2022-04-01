الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 136.5 طن دقيق وزيت طعام قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية

دقيق وزيت طعام
دقيق وزيت طعام

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة التي تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 134.5 طن دقيق والردة المدعمة وذلك بإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك بحوزة المسؤول عن مطحن ببنها دائرة قسم شرطة ثان بنها، من خلال التلاعب بأرصدة المطحن وإثبات نقص وزن شكائر الدقيق والردة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 طن زيت طعام لحجبها عن جمهور المستهلكين وذلك للاتجار بها في السوق السوداء بدون ترخيص ومجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، وذلك بحوزة المسئول عن مصنع تعبئة زيت الطعام، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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