«الحماية المدنية» تدفع بـ 6 سيارات للسيطرة على حريق بمخزن خردة ببولاق أبوالعلا

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمخزن خردة وأخشاب بمنطقة بولاق أبوالعلا، وسط تواجد رجال المباحث وقيادات مديرية أمن القاهرة؛ للإشراف على عمليات إخماد الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مبنى بمنطقة بولاق أبوالعلا، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق، لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وجار عملية إخماد الحريق.