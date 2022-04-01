«الإحصاء»: 91.4% ارتفاع في قيمة صادرات مصر إلى إيطاليا خلال 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى إيطاليا مسجلة 2.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 91.4%،وبلغت قيمة الواردات المصرية من إيطاليا 2.97 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا لتصل إلى 5.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 29%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإيطالية في مصر 448.8 مليون دولار خلال الربع الأول العام المالي 2021 / 2022 مقابل 320 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.3%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين إيطاليا 94 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 82.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 13.8 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإيطاليين العاملين في مصر 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 24.3%.