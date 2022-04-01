الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة بينهما

إسرائيل والإمارات
إسرائيل والإمارات

وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقًا، اليوم الجمعة، حول تفعيل التجارة الحرة بين الجانبين.

وينص التجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل على إعفاء 95% من المنتجات، التي سيتم تداولها من الضرائب بشكل فوري أو تدريجيًا.

ومن بين المنتجات، التي تنص عليها اتفاقية الحرة بين إسرائيل والإمارات، المواد للغذائية، والمواد الزراعية، ومستحضرات التجميل والأدوية.

وتسعى إسرائيل والإمارات إلى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات في أغسطس عام 2020، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

إسرائيل الإمارات تطبيع العلاقات التجارة الحرة الأدوية المنتجات الزراعية

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وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة بينهما

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