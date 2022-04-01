إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة بينهما

وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقًا، اليوم الجمعة، حول تفعيل التجارة الحرة بين الجانبين.

وينص التجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل على إعفاء 95% من المنتجات، التي سيتم تداولها من الضرائب بشكل فوري أو تدريجيًا.

ومن بين المنتجات، التي تنص عليها اتفاقية الحرة بين إسرائيل والإمارات، المواد للغذائية، والمواد الزراعية، ومستحضرات التجميل والأدوية.

وتسعى إسرائيل والإمارات إلى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات في أغسطس عام 2020، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.