الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 25 طن أغذية داخل مخزن دون ترخيص فى منطقة الزيتون

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة مخزن دون ترخيص للمواد الغذائية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإدارة شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة القسم، واستغلالها كمخزن دون ترخيص، وقيامه بتجميع وحجب كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، ودون مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط (أمين المخزن- حارس المخزن) حال تواجدهما داخل المخزن، وعُثر بداخله على (2 طن سكر- 23 طن دقيق- 3٫680 طن زيت) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازتهما المضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة معلومات امن القاهرة السوق السوداء مجهولة المصدر اجهزة الامن

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وائل لطفي

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