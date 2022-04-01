الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تخوفات من تكرار كارثة الشمال.. الفيضانات المدمرة تلاحق جنوب أستراليا

الطقس السئ يطارد
الطقس السئ يطارد جنوب استراليا

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن حدة هطول الأمطار الغزيرة خفت في شمال نيو ساوث ويلز في أستراليا، لكن الفيضانات استمرت في ليسمور، جرافتون ، كوراكي، بونجوالبين، وودبيرن.

وتابعت أن مكتب الأرصاد الجوية حافظ على تحذيرات من الفيضانات وركوب الأمواج الخطرة في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، بينما أصدرت دائرة الطوارئ الحكومية 20 أمر إخلاء، مما أثر على 30 ألف شخص.
 وأشارت إلى أن الفيضانات المدمرة بدأت في التحرك جنوبًا مع انحسار المياه في ليسمور، مضيفة أن نهر ويلسونز في ليسمور بلغ ذروته عند 11.4 متر مساء الأربعاء، مع انخفاض المستويات إلى ما دون السد بعد ظهر أمس الخميس.

 وأوضحت الصحيفة أن الفيضانات ضربت أيضًا كوراكي، وبنجولبين، ووودبيرن في شمال نيو ساوث ويلز، لكن من المتوقع أن تظل مستويات المياه أقل من حدة الفيضان الكبير في وقت سابق من هذا الشهر، وأنه في وقت سابق، تم إلغاء التحذير من الطقس القاسي للأنهار الشمالية وشمال وسط الساحل الشمالي، ولكن لا يزال هناك خطر من حدوث عواصف رعدية شديدة على طول شمال هنتر وشمال وسط الساحل الشمالي.

- توقعات بوجود موجات خطرة أعلى من 5 أمتار 

 وتوقع المكتب أيضًا وجود موجات خطرة يزيد ارتفاعها عن 5 أمتار على طول الساحل الشمالي الأوسط وصولاً إلى الحدود الفيكتورية، مع احتمال حدوث تآكل ساحلي في المناطق المعرضة للخطر. 

وقال وزير التعافي من الفيضانات، ستيف كوك: «إنه كان هناك استعداد أن نهر ويلسون في ليسمور سيبلغ ذروته عند 11.4 متر، أقل من الارتفاع القياسي المتوقع البالغ 12 مترًا، هذه أخبار جيدة للمجتمع هذا الصباح». 

وتابع: "نظام الطقس يشق طريقه أسفل الساحل الشرقي، وسنرى مجتمعات أخرى متأثرة أثناء تحركه جنوبًا خلال اليومين المقبلين، وتكمن التخوفات في تكرار ما حدث للولايات الشمالية خلال شهر مارس الماضي".

الساحل الشمالى أستراليا الطقس كارثة فيضانات عواصف رعدية الفيضانات ولاية نيو ساوث ويلز

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