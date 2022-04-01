إزالة 175 تعديا على الأراضي الزراعية و1800 محضر تبوير خلال مارس بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات فورية خلال شهر مارس الماضى بلغ (175) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية (7 فدادين و7 قراريط) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكدا أننا مستمرون بكل حزم فى رصد وإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم تحرير 1834 محضر تبوير للأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 290 فدان و23 قيراط) بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 19 فبراير الماضى وحتى الآن، لافتا إلى إعادة زراعة (67) حالة تم تبويرها بمساحة (12 فدانا)، وتم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بها وإعادة تلك الأراضى إلى طبيعتها الزراعية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ(35) حالة تعدى بمركز شبين الكوم على مساحة (فدان)، وإزالة (41) حالة بمركز أشمون بمساحة (فدان وقيراط)، وإزالة (14) حالة بالباجور بمساحة (18 قيراطا)، وحالتي تعدى بمركزي تلا ومنوف، فيما تم تنفيذ إزالة (14) حالة ببركة السبع على مساحة (22 قيراطا)، فضلا عن إزالة (21) حالة بقويسنا على مساحة (فدان و19 قيراطا)، و( 32) حالة تعدى بمركز الشهداء بمساحة فدان و5 قرارط)، وكذا إزالة (15) حالة إصلاح زراعي بمساحة (10 قيراط)، وحالة تعدى آخر بمركز السادات.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.