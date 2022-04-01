لخلافات مالية.. مسجل يصيب شاب خلال مشاجرة بالخليفة

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات واقعة إصابة مواطن بالقاهرة، خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي الجسم لقيامه بالتعدى على نجلها له معلومات جنائية مقيم بذات العنوان، بالضرب محدثاً إصابته بجرح نافذ بالجسم وعللت قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

- تفاصيل التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، قام على إثرها بالتعدى عليه بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.