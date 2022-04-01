الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخلافات مالية.. مسجل يصيب شاب خلال مشاجرة بالخليفة

المتهم
المتهم

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات واقعة إصابة مواطن بالقاهرة، خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

 كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي الجسم لقيامه بالتعدى على نجلها له معلومات جنائية مقيم بذات العنوان، بالضرب محدثاً إصابته بجرح نافذ بالجسم وعللت قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

- تفاصيل التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، قام على إثرها بالتعدى عليه بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة أشخاص قسم شرطة خلافات مالية المعلومات كشف ملابسات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

علاوة دورية وزيادة وحافز.. قرار جمهوري جديد بشأن الموظفين وأصحاب المعاشات

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

«ارتفاع شديد فى الحرارة».. تفاصيل الطقس المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

أسعار الأرز تستقر للجملة فى السوق المحلية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات إسرائيلية: العمليات الفردية الفلسطينية مستمرة فى شهر رمضان

اعتقال 11 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس وإبعاد شاب عن الأقصى 15 يومًا

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى