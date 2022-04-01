إحباط بيع 7 طن دقيق مدعم في السوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن دقيق فاخر "بدون ترخيص" تابع لأحد المصانع - كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بحجب وتجميع كميات من الدقيق الفاخر "استخراج 72%" مجهول المصدر وغير مصحوب بأية بيانات تدل على مصدره بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (أكثر من 7 طن دقيق استخراج 72%).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.