الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط بيع 7 طن دقيق مدعم في السوق السوداء

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن دقيق فاخر "بدون ترخيص" تابع لأحد المصانع - كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بحجب وتجميع كميات من الدقيق الفاخر "استخراج 72%" مجهول المصدر وغير مصحوب بأية بيانات تدل على مصدره بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (أكثر من 7 طن دقيق استخراج 72%).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة مباحث القاهرة أجهزة الأمنية غير مشروع مخزن بدون ترخيص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة

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وائل لطفي

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