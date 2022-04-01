الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«سلع غذائية بأسعار مخفضة».. «كلنا واحد» تواصل عملها ضمن المرحلة الـ22

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد»، التي تستمر لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من 15 مارس، وحتى 13 أبريل، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل، بإجمالي 993 فرعًا على مستوى الجمهورية.

هذا بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجًا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% و60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

على مستوى الجمهورية رئيس الجمهورية وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد السلع الغذائية الأكثر احتياجا مديريات الأمن

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