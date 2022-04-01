الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

تقديرات إسرائيلية: العمليات الفردية الفلسطينية مستمرة فى شهر رمضان

جريدة الدستور

قالت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنها تواجه صعوبة في تقدير المدة التي ستستمر فيها موجة العمليات ضد الإسرائيليين داخل الأرضي المحتلة.

وأشارت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن صعوبة تقدير مدة محددة لموجة العمليات يأتي بسبب خصائص تنفيذها، التي لا تحتوي على بنية تنظيمية ولا إتصالات، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وجاء في التقديرات الأمنية الإسرائيلية، أنه لا دليل على تلقي منفذي عمليتي بئر السبع والخضيرة تعليمات من تنظيم «داعش».

موجة العمليات الفردية في رمضان 

وأكدت تلك التقدير أن موجة العمليات الفردية ستستمر بشكل أوسع خلال شهر رمضان.

ووقعت 3 حوادث لإطلاق النار والطعن داخل مناطق متفرقة في الضفة الغربية وتل أبيب، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل نحو 11 إسرائيليا، بينما استشهد منفذو تلك العمليات.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي، الهجمات التي وقعت في منطقتي بئر السبع والخضيرة.

ورفع جهاز الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب لأعلى مستوياتها، لأول مرة منذ عام، فيما عزز الجيش قواته العسكرية بأربع فرق داخل الضفة الغربية.

وكذلك، قررت الشرطة الإسرائيلية تكثيف الدوريات في الشوارع ومفترقات الطرق، وزيادة تأمين الأماكن المزدحمة. 

العمليات إسرائيل تل أبيب الضفة الغربية تنظيم داعش رمضان بئر السبع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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