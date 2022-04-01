أين المحافظين اليوم؟.. محافظ الجيزة يدشن مبادرة لتوزيع كراتين رمضان وقيادات جديدة بـ«صحة البحيرة»

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، نشاطًا ملحوظًا للمحافظين في مختلف المحافظات، وترصد "الدستور" في السطور التالية بعض الفعاليات والأحداث المهمة منذ الصباح حتى الساعة:

محافظ أسوان يشدد على الإسراع في تنفيذ مشروعات القضاء على ضعف المياه

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا بحضور العميد مهندس يحيى عبد الرشيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب رؤساء القطاعات ومسؤولي الجهات المعنية بالشركة.

جاء ذلك في خطوة استباقية واستعدادًا لفصل الصيف ولضمان تدفق مياه الشرب للمناطق السكنية المختلفة وخاصة الواقعة على مرتفعات جبلية والنقاط الساخنة.

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وشدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية للقضاء على البؤر والمشاكل التي تظهر بالنقاط الساخنة مع ارتفاع درجات الحرارة ومنها قرى ومناطق أبو الريش قبلي والكرور وصحاري ومدينة ناصر وبنبان، بجانب بعض المناطق بمدن دراو وكوم أمبو ونصر النوبة وأدفو، علاوة على بدء تنفيذ مشروع خط الطوارئ البديل لخط طرد محطة 11 لرفع الصرف الصحي بالكرور من خلال 3 مراحل وبتكلفة 24 مليون جنيه.

تعيين قيادات جديدة بـ «صحة البحيرة»

أصدر الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عدة قرارات بتعيين قيادات جديدة داخل قطاع الصحة بالبحيرة والمستشفيات المركزية، وذلك من أجل المساهمة في ضخ دماء جديدة داخل القطاع الصحي فى جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.

الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

وجاءت قرارات تعيين القيادات الجديدة كالتالى، ندب الدكتور باسم محمد محمد عبد الحميد بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري للقيام بأعمال مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

كما تم تكليف الدكتور أحمد محمد سعد سنهوري بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري للقيام بأعمال مدير مستشفى إدكو المركزي، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وندب الدكتور أحمد زين زين الدمنهوري بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بأعمال مدير مستشفى الرحمانية المركزي لمدة ثلاثة أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وتكليف الدكتور عبد العزيز عبد ربه يوسف، بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري وكيلًا لمستشفى كفر الدوار العام.

رئيس مدينة الضبعة يعلن توزيع كراتين «حياة كريمة» على المستحقين

شارك العميد عصام عبد الغني غانم رئيس مركز ومدينة الضبعة في توزيع كراتين رمضان بالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة» بحضور إبراهيم عبدالعال نائب رئيس المركز وعبد الفتاح حامد مدير مكتب المتابعة ومحمد الطباخ منسق المبادرة والفريق المرافق له.

توزيع كراتين رمضان

وأوضح رئيس مدينة الضبعة أنه تم تحميل الكراتين وتوزيعها على المستحقين بمعرفة القائمين على مؤسسة «حياة كريمة»، مشيرا إلى هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية المركز في التعاون والتنسيق بين الجهات بنطاق المركز.

وتفقد العميد عصام عبد الغني غانم رئيس مركز ومدينة الضبعة في مارس 2021، استعدادات وتجهيز منفذ «أهلا رمضان» لبيع السلع المخفضة للمواطنين، تمهيدا لافتتاحه بحضور إبراهيم عبدالعال نائب رئيس المركز وعبد الفتاح حامد مدير مكتب المتابعة.

محافظ الجيزة يدشن مبادرة لتوزيع 60 ألف كرتونة رمضانية

دشن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة مبادرة "قطار وصل الخير" لتوزيع 60 ألف كرتونة رمضانية على الأهالي من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتحقيق مطالبه واحتياجاته خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات المستهدفة.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

وأكد المحافظ، أن القافلة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة أن يشمل التوزيع جميع أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة.

وثمن راشد الدور الكبير لمؤسسة حياة كريمة لما تقدمه من خدمات اجتماعية وإنسانية للأهالي وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.