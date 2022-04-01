أسعار القمح الروسي والأوكراني تنخفض في مصر اليوم لدى تجار الجملة

أسعار القمح الروسي والأوكراني.. شهدت أسعار القمح حالة من الانخفاض، في القيمة الشرائية، لدى تجار الجملة، بجميع أنواعه المختلفة (الروسي - الأوكراني)، اليوم الجمعة 1 أبريل 2022، في السوق رغم ما شهدته من تذبذب خلال الفترة الماضية.



أسعار القمح الروسي والأوكراني

وعلى الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات الجمعة، في بورصة شيكاغو للتجارة.

أسعار القمح اليوم الجمعة في مصر "للطن"

انخفض سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بنحو 100 جنيه، ليسجل 8100 جنيه للطن، في السوق المحلي ،كما تراجع سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بنحو 100 جنيهًا، ليسجل 8050 جنيه للطن، في السوق المحلي ،وسجل سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، انخفاضًا، بمقدار 100 جنيه، ليسجل سعر الطن 8150 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

سجل سعر كيلو القمح للمستهلك 12 جنيهًا.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح، اليوم الجمعة 1 إبريل في بورصة شيكاغو للتجارة، إذ صعد عقد مايو لتداول القمح بمقدار 1.75 سنت، ليصل إلى 1007.75 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.17 %، عن الجلسة السابقة.

كما قفزت أسعار عقود يوليو الآجلة لتداول القمح، بمقدار سنتين اثنين، لتصل إلى 1004 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة 0.20 %، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

أسعار القمح الروسي والأوكراني



قال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن قرارات الحكومة الخاصة بزيادة حافز توريد القمح المحلي مشجعة جدا و التي تعمل على زيادة الكميات الموردة من المزارعين خلال موسم الحصاد القادم والمستهدف أن يصل الي 6 ملايين طن قمح.

وكشف باسيلي خلال جولة تفقدية على الصومعة الحقلية في قويسنا بمحافظة المنوفية أن موسم توريد القمح المحلي القادم سيشهد دخول 20 صومعة قطاع خاص بجانب الصوامع الحكومية في عملية توريد القمح المحلي.

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وناشد باسيلي مزارعي القمح بتوريد أكبر قدر ممكن من كميات القمح المزروعة وذلك خلال موسم حصاد القمح والذي يبدأ في 1 ابريل القادم وينتهي في اخر اغسطس القادم ، في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم حاليا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح باسيلي أنه تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع و تخزين ، و 6 صوامع حقلية موزعة كالتالي 5 في الوجه البحري و واحدة في الوجه القبلي ، وذلك لاستلام الأقماح من المزارعين ، مشيراً إلي أن أهمية الصوامع الحقلية هي قربها من الأراضي الزراعية.