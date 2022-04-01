في عيد ميلاد جومانا مراد وقصي خولي.. كيف دخلا الوسط الفني المصري؟

يحل اليوم الأول من أبريل عيد ميلاد النجمين قصي خولي وجومانا مراد، حيث استطاعا أن يقدما حالة فنية مختلفة، دخلا من خلالها إلى المجال الفني المصري و قلوب الجماهير عبر أعمالهما المختلفة.

و قد شارك قصي خولي لأول مرة في تاريخه الفني بالدراما المصرية، من خلال تجسيده لشخصية الخديوي إسماعيل في مسلسل "سرايا عابدين"، من كتابة السيناريست الكويتية هبة مشاري حمادة ومن إخراج المخرج السينمائي المعروف عمرو عرفة في أولى تجاربه الدرامية وقتها في عام 2014.

وشارك قصي خولي في العديد من الأعمال المصرية، و منها فيلم "السرب" الذي يقوم بإخراجه أحمد نادر جلال وسيتم عرضه خلال الفترة المقبلة

وقد درس الفنان السوري في البداية في كلية الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1999، بدأ خولي مسيرته المهنية من خلال فيلم (ذاكرة صعبة)، وعمل بعدها في الدراما التليفزيونية على نحو مكثف.

عام 2015 شارك في لجنة تحكيم اكتشاف المواهب التمثيلية "عرب كاستنغ" على تلفزيون أبو ظبي في ديسمبر 2020 شارك في لجنة تحكيم النسخة الأولى من البرنامج العالمي بصيغته العربية، "The Masked Singer- إنت مين؟" كمحقق في اكتشاف هوية النجوم المشاركين على شاشة إم بي سي.

أما جومانا مراد فقد كان أول أعمالها الفنية في مصر من خلال مسلسل "الطارق" عام 2004 بشخصية روعه وكان العمل من إخراج أحمد صقر وبطولة ممدوح عبد العليم، وخالد زكي .

وهي حاصلة على شهادة ليسانس آداب إنجليزي من جامعة دمشق في سوريا، وأيضًا على دراما وتمثيل في «Art Actor Center London»، عملت في بدايتها كمذيعة في تلفزيون عجمان وتوقف البرنامج الذي كانت تقدمه، ودخلت المجال الفني عن طريق أصدقائها الذين عرفوها بالمخرج نجدة إسماعيل أنزور.

ثم بدأت العمل في الدراما التليفزيونية عام 1998، وهي صاحبة شركة «جومانا انترناشونال للإنتاج السينمائي والتليفزيوني والتوزيع»، كما أنها عضوة في لجنة اتحاد صناعة السينما والتليفزيون في سوريا وعضو بمجلس إدراة اتحاد المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية، اتجهت إلى التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدت أنزور، لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998م من خلال مسلسل "بقايا صور" .