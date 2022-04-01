الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في عيد ميلاد جومانا مراد وقصي خولي.. كيف دخلا الوسط الفني المصري؟

قصي خولي و جومانا
قصي خولي و جومانا مراد

يحل اليوم الأول من أبريل عيد ميلاد النجمين قصي خولي وجومانا مراد، حيث استطاعا أن يقدما حالة فنية مختلفة، دخلا من خلالها إلى المجال الفني المصري و قلوب الجماهير عبر أعمالهما المختلفة.

و قد شارك  قصي خولي لأول مرة في تاريخه الفني بالدراما المصرية، من خلال تجسيده لشخصية الخديوي إسماعيل في مسلسل "سرايا عابدين"، من كتابة السيناريست الكويتية هبة مشاري حمادة ومن إخراج المخرج السينمائي المعروف عمرو عرفة في أولى تجاربه الدرامية وقتها في عام 2014.

وشارك قصي خولي في العديد من الأعمال المصرية، و منها فيلم "السرب" الذي يقوم بإخراجه أحمد نادر جلال وسيتم عرضه خلال الفترة المقبلة

 وقد درس الفنان السوري في البداية في كلية الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1999، بدأ خولي مسيرته المهنية من خلال فيلم (ذاكرة صعبة)، وعمل بعدها في الدراما التليفزيونية على نحو مكثف.

عام 2015 شارك في لجنة تحكيم اكتشاف المواهب التمثيلية "عرب كاستنغ" على تلفزيون أبو ظبي في ديسمبر 2020 شارك في لجنة تحكيم النسخة الأولى من البرنامج العالمي بصيغته العربية، "The Masked Singer- إنت مين؟" كمحقق في اكتشاف هوية النجوم المشاركين على شاشة إم بي سي.

أما جومانا مراد فقد كان أول أعمالها الفنية في مصر من خلال مسلسل "الطارق" عام 2004 بشخصية روعه وكان العمل من إخراج أحمد صقر وبطولة ممدوح عبد العليم، وخالد زكي .

 وهي حاصلة على شهادة ليسانس آداب إنجليزي من جامعة دمشق في سوريا، وأيضًا على دراما وتمثيل في «Art Actor Center London»، عملت في بدايتها كمذيعة في تلفزيون عجمان وتوقف البرنامج الذي كانت تقدمه، ودخلت المجال الفني عن طريق أصدقائها الذين عرفوها بالمخرج نجدة إسماعيل أنزور. 

 ثم بدأت العمل في الدراما التليفزيونية عام 1998، وهي صاحبة شركة «جومانا انترناشونال للإنتاج السينمائي والتليفزيوني والتوزيع»، كما أنها عضوة في لجنة اتحاد صناعة السينما والتليفزيون في سوريا وعضو بمجلس إدراة اتحاد المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية، اتجهت إلى التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدت أنزور، لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998م من خلال مسلسل "بقايا صور" .

تاريخي انا أبو ظبى المعهد العالي للفنون جومانا مراد مسلسل تاريخي الدراما المصرية المعهد العالى للفنون المسرحية شارك لأول مرة في تاريخه الفني بالدراما المصرية من خلال تجسيده لشخصية الخديوي اسماعيل في مسلسل تاريخي حمل اسم “سرايا عابدين” من كتابة السيناريست الكويتية هبة مشاري حمادة ومن إخراج المخرج السينمائي المع

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

علاوة دورية وزيادة وحافز.. قرار جمهوري جديد بشأن الموظفين وأصحاب المعاشات

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر على سيارة بالفيوم

صلاح بدلا من ميسي.. تقارير جديدة حول مستقبل «فخر العرب»

التحفظ على 3 أطنان أسمنت داخل مستودع بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبد العزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة