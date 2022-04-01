الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامي» تدين الهجمات الإرهابية المتكررة في الصومال

مقديشو
مقديشو

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار العاصمة الصومالية مقديشو، والتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في بلدة بلدوين بوسط الصومال، وأسفر عنهم عدة ضحايا.

وندد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" - بالعمليات الإرهابية المتكررة التي تشهدها الصومال، مؤكدًا موقف المنظمة المبدئي ضد الإرهاب وضرورة تضافر الجهود لمقاومته، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبه، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الإرهابيين مقديشو

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