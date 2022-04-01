«التعاون الإسلامي» تدين الهجمات الإرهابية المتكررة في الصومال

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار العاصمة الصومالية مقديشو، والتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في بلدة بلدوين بوسط الصومال، وأسفر عنهم عدة ضحايا.

وندد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" - بالعمليات الإرهابية المتكررة التي تشهدها الصومال، مؤكدًا موقف المنظمة المبدئي ضد الإرهاب وضرورة تضافر الجهود لمقاومته، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبه، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.