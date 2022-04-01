الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يوسف منصور يشارك فى مسلسل مصطفى شعبان «دايمًا عامر»

يوسف منصور
يوسف منصور

يشارك الفنان الشاب يوسف منصور فى مسلسل "دايمًا عامر"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، ويؤدي شخصية أحد الطلاب فى المدرسة التى يعمل بها بطل العمل مصطفى شعبان الذي يجسد خلال الأحداث دور "الأستاذ عامر"، مشرف اجتماعي. 

وتدور أحداث مسلسل “دايمًا عامر”، حول التعليم في مصر، ويتحدث عن المعلم والطالب وولي الأمر وجميع عناصر المنظومة التعليمية، وهو من بطولة مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سما إبراهيم، ولمى كتكت. 

- أدوار وشخصيات نجوم العمل 

 بينما تؤدي الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة"، مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، وسينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم في دور "ميس همت"، وأحمد الشامي بدور "مستر شريف"، وتجسد الفنانة فريال يوسف دور طليقة مصطفى شعبان وأم ابنته، ويحدث بينهما العديد من المواقف بعد الطلاق واجتماعهما بسبب ابنتهما، ويجسد الفنان صلاح عبد الله بالمسلسل، شخصية الأستاذ لطفي، وكيل المدرسة، التي يعمل بها المشرف الاجتماعي عامر عبد الرازق

ويعد مسلسل "دايما عامر" التعاون الثالث بين مصطفى شعبان ومجدي الهواري بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

يشار إلى أن مسلسل "دايما عامر" مسلسل "دايمًا عامر" من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على قناتى ON والحياة ومنصة watch it الرقمية ومن بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.

أحمد الشامي محمد محمود مصطفى شعبان محمد جمعه نضال الشافعي عمرو سعد

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