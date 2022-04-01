مباحثات الرئيس السيسى مع «إينى» الإيطالية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع شركة (إيني) الإيطالية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الجمعة، كما سلطت الصحف الضوء على استعدادات دار الإفتاء لحفل رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، حيث يعلن مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام مساء اليوم نتيجة استطلاع الهلال.

ففي صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان “الرئيس: تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة”، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي، استقبل أمس، وفدا من الشركة الإيطالية، برئاسة كلاوديو ديسكالزي، رئيسها التنفيذي، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأضافت أن الرئيس أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره للشراكة القائمة مع شركة (إيني) الإيطالية للبترول، وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية، وعن تطلعه لمواصلة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، موجها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها.

- "ديسكالزي": مصر أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل "إيني" على مستوى العالم

نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن رئيس شركة (إيني) عبر عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدا ما تمثله مصر كإحدى أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، ولا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت أن "ديسكالزي" استعرض - خلال اللقاء - تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة في مصر، بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات المصرية المختلفة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي، وكذلك تصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إدكو ودمياط، التي تعمل بكامل كفاءتها حاليا، وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة، مما ضمن لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط، في إطار رؤيتها لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.

كما تم أيضا عرض إسهامات (إيني) في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، في ضوء استضافة مصر قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وفي الشأن الحكومي، سلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاق إطاري بـين (صندوق مصر السيادي) وصندوق الاستثمار النرويجي) وشركة (سكاتك) النرويجية، للتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الإفريقية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط وآنيكن هويتلفدت، وزيرة خارجية النرويج، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بمصـر.

- اتفاق مصري نرویجي لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

وذكرت الصحيفة تحت عنوان "اتفاق مصري نرویجي لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر"، أن الاتفاقية وقعها أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وتيلف ثورليفسون، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي ورايموند کـارلـسـن الرئيس التنفيذي لشـركة (سكاتك) النرويجية.

وأوضحت أن الاتفاقية تأتي في إطار الروابط والعلاقات بين مصر والنرويج، وإدراكا لأهمية التنمية المستدامة في مكافحة تغير المناخ، خاصة أن مصر تستعد لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP۲۷ في نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والنرويج، مشيراً إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء النرويجي على هامش قمة "محيط واحد" في مدينة (برست) الفرنسية، فبراير الماضي، وما شهدته من مباحثات مثمرة حول مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة حجم التعاون الاستثماري في ضـوء الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين صندوق مصر السيادي، وصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية (Norfund) بالقاهرة في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

- "الفنية العسكرية" تنظم المؤتمر العلمي الدولي الـ 11

وتحت عنوان "الفنية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي الـ 11"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن الكلية الفنية العسكرية نظمت المؤتمر العلمي الدولي الـ11 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمي ومواكبة التطور في العلوم الهندسية والتكنولوجيات المتقدمة.

وأوضحت أن المؤتمر بدأ بكلمة مدير الكلية الفنية العسكرية التي نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المشاركين في المؤتمر من مختلف الدول، وأعرب عن تطلعه أن يثمر هذا الملتقى العلمي المهم وما يتضمنه من بحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة، وتبادل الخبرات بين ممثلي الهيئات المشاركين في المؤتمر من الدول المختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤتمر شمل عرضا وتحليلا ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية، كما أتاح الفرصة للمشاركين في المؤتمر من تبادل الخبرات وتواصل الباحثين مع نظرائهم في المجالات الهندسية المختلفة للارتقاء بالعمل البحثي وتبادل الرؤى والأفكار العلمية عبر الفيديو كونفرانس، موضحة أنه في ضوء حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في علوم الطيران والفضاء ومتابعة كل ما هو جديد في هذه المجالات، سيتم عقد المؤتمر الدولي العلمي العشرين لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء (ASAT-20) للكلية الفنية العسكرية خلال الفترة من 9- 11 مايو من العام القادم، وكذلك تنظيم المعرض المصاحب للمؤتمر لعرض العديد من الابتكارات العلمية في مجال الطيران والفضاء.