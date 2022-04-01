تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 126 طربة «حشيش» في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 126 طربة من مخدر “الحشيش” و27 لفافة لمعجون مخدر الحشيش معدة للتصنيع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما تدوير وخلط مخدر "الحشيش"، مُتخذين من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين واستهدافهما وتم إلقاء القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيش هما عثر بحوزتهما علي 126 طربة لمخدر الحشيش وزنت أكثر من 13 كيلو جرام، و 27 لفافة لمعجون مخدر الحشيش معدة للتصنيع وزنت أكثر من 3 كيلو جرام، بإجمالى قرابة 17 كيلو جرام – كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع وزنت جميعها 33 كيلو جرام و155 قرص مؤثر متنوع وعدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع، بالإضافة إلى مبلغ مالى و2 هاتف محمول وسلاح أبيض.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وخلطها وترويجها ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان للتواصل مع عملائهما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1,200,000 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين.