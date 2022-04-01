«آراب نيوز»: مصر تعمل على تنشيط قطاع السياحة بتسهيلات وفتح أسواق جديدة

قالت صحيفة "آراب نيوز"، إن مصر تعمل على تنشيط قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار، من خلال فتح أسواق سياحية جديدة، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة في منح التأشيرات لدخول مصر، والتوسع في تقديم مزايا تفضيلية لجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة إلى البلاد من مختلف الدول.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الإجراءات والتيسيرات الجديدة تهدف إلى تعزيز موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وسط تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، اللتين يمثل سكانهما حوالي 40 % من السياحة الشاطئية في مصر.

وأوضحت أن مصر وافقت مصر لأول مرة على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة "شنغن" على جوازات سفرهم، وعلى أن تكون سارية ومستخدمة من قبل.

وتابعت الصحيفة أنه تم كذلك منح رعايا دول جنوب أفريقيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وجورجيا، وأذربيجان، القادمين للبلاد بشكل فردي (لأول مرة) تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول وكذا إضافتهم على بوابة التأشيرة الالكترونية (Evisa).

- دراسة تقديم حزمة تحفيزية مخصوصة لشرم الشيخ لزيادة تدفق الحركة السياحية

ونوهت إلى أن إلى أن وزير السياحة والآثار خالد العناني أعلن أيضا، أنه يجري دراسة تقديم حزمة تحفيزية مخصوصة لشرم الشيخ لزيادة تدفق الحركة السياحية إليها، لتحفيز منظمى الرحلات الأجانب، وشدد على أهمية جهود تكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية، ضمن مجموعة من مزايا تفضيلية لجذب حركة السياحة الوافدة من مختلف أنحاء العالم العالم، علاوة على وضع خطط لتشجيع السياحة الداخلية.

وهذا الأسبوع، ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وتناول موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على حركة السياحة العالمية، وما حدث من تغيرات فى ترتيب الأسواق، وسبل مواجهة تلك الأزمة.