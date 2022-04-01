سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 1-4-2022

شهد سعر الدولار فى مصر، اليوم الجمعة 1-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع، تراجعًا خلال فترة التعاملات الصباحية فى أول أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك الحكومية والاستثمارية المصرية، حيث بلغ 18,28 جنيه، وذلك فى ظل انخفاض معدلات شراء الدولار بعد ارتفاع الاحتياطى النقدى فى البنك المركزي المصري عقب الحصول على الوديعة السعودية بقيمة خمسة مليارات دولار.



سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 1-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع

بالإضافة إلى ذلك، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك المركزي المصري عند 18,23 بينما بلغ سعر البيع إلى 18,32 جنيه بانخفاض ملحوظ عن تعاملات الأمس بخمسة قروش.

سعر الدولار فى مصر بالبنوك الحكومية

كذلك بلغ سعر الدولار فى البنك الاهلي المصري وبنك مصر 18,25 جنيه بينما جاء سعر البيع 18,34 جنيه مصري خلال التعاملات.

كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك القاهرة 18,23 جنيه فيما استقر سعر الدولار للبيع عند 18,33 جنيه.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

وأيضا جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك الإسكندرية 18,23 جنيه بينما بلغ سعر البيع 18,33 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك الاستثمارية مقابل الجنيه

فى السياق، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء في البنك التجارى الدولى CIB عند مستوى 18,23 جنيه بينما بلغ سعر الدولار للبيع 18,34 جنيه.

وجاء سعر الدولار للشراء فى بنك بلوم مصر، وبنك البركة عند 18,23 جنيه فيما بلغ سعر البيع 18,33 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع خلال التعاملات

كذلك، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى المصرف المتحد عند 18,23 جنيه بينما جاء سعر البيع 18,33 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي

كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى مصرف أبوظبي 18,31 جنيه وجاء سعر البيع 18,37 جنيه وهو أعلى معدل سعر للدولار.

وأيضا استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك العربى الإفريقي الدولى عند 18,23 جنيه بينما جاء سعر الدولار للبيع 18,33 جنيه وفقاً لآخر التعاملات.