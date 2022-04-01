الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تودع الجواز الصحى وتنهى حالة الطوارئ بسبب كورونا

كورونا فى إيطاليا
كورونا فى إيطاليا

تدخل تغييرات واسعة النطاق حيز التنفيذ في إيطاليا اليوم الجمعة مع انتهاء حالة الطوارئ المتعلقة بكوفيد-19 في البلاد.
 واعتبارا من أول أبريل لن يكون لزاما على نزلاء الفنادق تقديم إثبات تلقيهم التطعيم في الوقت الذي ألغت فيه إيطاليا ما يسمى بالجواز الصحي.
 ولن تكون تلك الوثيقة التي تظهر ما إذا كان الشخص قد خضع لفحص كورونا وكانت نتيجته سلبية ، أم تلقى التطعيم ضد الفيروس أو تعافى من المرض ضرورية لزيارة جميع الحانات والمطاعم في الهواء الطلق ، كما أنها لن تكون أيضا ضرورية لدخول المتاجر.

وسيكون إثبات الحالة مطلوبا فقط اعتبارا من الآن في حال الجلوس داخل المطاعم ، مع استمرار العمل باستخدام الكمامات لدخول الأماكن المغلقة.

كما لن يكون لزاما أيضا تقديم إثبات الحالة لدخول المتاحف والمعارض اعتبارا من نيسان/أبريل، بينما سيظل العمل ساريا بالجوازالصحي لزيارة المسارح أو دور السينما أو حضور الحفلات الموسيقية في الأماكن المغلقة.
 

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