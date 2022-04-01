صادرات كوريا الجنوبية تقفز بنسبة 18.2% فى مارس

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الجمعة أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 18.2% في مارس، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى مستوى شهري قياسي مرتفع على خلفية الطلب المتزايد على الرقائق والمنتجات البترولية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الشحنات الصادرة بلغت 63.84 مليار دولار الشهر الماضي، ارتفاعا من 96ر53 مليارا قبل عام، وفقا لبيانات من وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ويعد هذا أعلى مستوى من نوعه منذ أن بدأت الوزارة في جمع البيانات ذات الصلة في عام 1956.

كما أظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة27.9 % على أساس سنوي إلى 63.62مليار دولار، مسجلة أيضًا أعلى مستوى شهري وسط ارتفاع أسعار الطاقة، ما نجم عنه عجز تجاري قدره 140 مليون دولار.

وعلى صعيد آخر، سجلت كوريا الجنوبية 280 ألفا و273 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 13 مليونا و 375 ألفا و818 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 360 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و590 حالة وفاة وانخفض عدد الحالات الحرجة إلى 1299 اليوم الجمعة، بعد تسجيل رقم قياسي جديد أمس بلغ 1315 حالة أمس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.