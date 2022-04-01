كوريا الجنوبية تسجل 280 ألفا و273 إصابة جديدة بكورونا و360 وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 280 ألفا و 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 13 مليونا و 375 ألفا و818 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



كما سجلت البلاد 360 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و590 حالة وفاة وانخفض عدد الحالات الحرجة إلى 1299 اليوم الجمعة، بعد تسجيل رقم قياسي جديد أمس بلغ 1315 حالة أمس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.