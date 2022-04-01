الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمضان 2022.. أبرز الرياضيين فى برامج راز جلال الجديد

صورة
صورة

يهتم عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لمعرفة أسماء أبطال برنامج  رامز جلال الجديد ويحمل اسم "رامز موفي ستار"، خاصًة الرياضيين منهم.

ظهور عدد من لاعبي مصر في البرنامج 


وتداول روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "فيسبوك" عدد من الصور بـ"محمد شريف" مهاجم النادي الأهلي، ولاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، وبطل العالم لكمال الأجسام بيج رامي.

وأعلن رامز جلال عن فكرة برنامج المقالب هذا العام والذي يتم عرضه على شاشة مجموعة قنوات MBC السعودية من ابتكار المستشار ترك آل شيخ، ويتم التصوير تحت إشراف الهيئة العامة الترفيهية التي يترأس مجلس إدارتها.

وتنشر “الدستور” القناة الناقلة لبرنامج الفنان رامز جلال، فيمكن ضبط إشارة تردد قناة MBC وفقا الإحداثيات التالية:-

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 12876، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.


يجدر الإشارة إلى أن الفنان رامز جلال قدم خلال موسم رمضان الماضي، برنامج المقالب بعنوان “رامز عقله طار” والذي صوره داخل مدينة ملاهي واستضاف خلال حلقاته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم كل من المطرب أحمد سعد.

القائمة الكاملة لبرنامج “رامز موفي ستار” 


يجدر الإشارة إلى أن ظهور عدد كبير من نجوم الفن ونجوم كرة القدم، من بينهم: الفنانة حنان مطاوع، والفنانة سنتيا خليفة، ومطرب المهرجانات حمو بيكا،  والفنانة الشابة مايان السيد،  والفنانة رانيا يوسف، والفنانة هدى المفتي،  والفنانة غادة عادل، والفنانة ياسمين صبري،  والفنانة هنا الزاهد، والفنان عمرو يوسف، والفنانة تارا عماد، والفنانة صابرين، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنان أحمد فتحي، والفنان محمد محمود، والفنان عيد سليمان، والفنان محمد ثروت، سالم الدوسري، والبطل بيج رامي، ولاعب الأهلي محمد شريف،  ولاعب الزمالك زيزو.

الفنان رامز جلال رامز جلال رمضان 2022 رياضيين رامز موفي ستار

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر أصحاب الأمراض التنفسية من طقس الجمعة

مسلسلات رمضان 2022.. «الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل الحلقات الأولى

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

منتظر الزيدى يعود للأضواء مجددا بسبب خلافاته مع طليقته

موسكو تدعو واشنطن لوقف التلويح بعصا العقوبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال 11 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس وإبعاد شاب عن الأقصى 15 يومًا

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»