رمضان 2022.. أبرز الرياضيين فى برامج راز جلال الجديد

يهتم عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لمعرفة أسماء أبطال برنامج رامز جلال الجديد ويحمل اسم "رامز موفي ستار"، خاصًة الرياضيين منهم.

ظهور عدد من لاعبي مصر في البرنامج



وتداول روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "فيسبوك" عدد من الصور بـ"محمد شريف" مهاجم النادي الأهلي، ولاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، وبطل العالم لكمال الأجسام بيج رامي.

وأعلن رامز جلال عن فكرة برنامج المقالب هذا العام والذي يتم عرضه على شاشة مجموعة قنوات MBC السعودية من ابتكار المستشار ترك آل شيخ، ويتم التصوير تحت إشراف الهيئة العامة الترفيهية التي يترأس مجلس إدارتها.

وتنشر “الدستور” القناة الناقلة لبرنامج الفنان رامز جلال، فيمكن ضبط إشارة تردد قناة MBC وفقا الإحداثيات التالية:-

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 12876، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



يجدر الإشارة إلى أن الفنان رامز جلال قدم خلال موسم رمضان الماضي، برنامج المقالب بعنوان “رامز عقله طار” والذي صوره داخل مدينة ملاهي واستضاف خلال حلقاته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم كل من المطرب أحمد سعد.

القائمة الكاملة لبرنامج “رامز موفي ستار”



يجدر الإشارة إلى أن ظهور عدد كبير من نجوم الفن ونجوم كرة القدم، من بينهم: الفنانة حنان مطاوع، والفنانة سنتيا خليفة، ومطرب المهرجانات حمو بيكا، والفنانة الشابة مايان السيد، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة هدى المفتي، والفنانة غادة عادل، والفنانة ياسمين صبري، والفنانة هنا الزاهد، والفنان عمرو يوسف، والفنانة تارا عماد، والفنانة صابرين، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنان أحمد فتحي، والفنان محمد محمود، والفنان عيد سليمان، والفنان محمد ثروت، سالم الدوسري، والبطل بيج رامي، ولاعب الأهلي محمد شريف، ولاعب الزمالك زيزو.