الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: مقترح أممى قد يكون الخطوة الأولى لوقف إطلاق النار باليمن

بلينكن
بلينكن

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في اليمن في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد،أن الوزير الأمريكي "شكر عمان على دعمها في ما يخص العديد من القضايا، وخصوصا في اليمن".

وأضاف البيان أن بلينكن "شجع على بذل المزيد من الجهود لحشد الدعم لهدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في اليمن.

واعتبر بلينكن أن "مقترح الأمم المتحدة بشأن الهدنة قد يكون الخطوة الأولى نحو وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية جديدة شاملة أكثر".

 

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