محمد أنور عن ظهوره فى «رامز موفى ستار»: كنت شبه الفنانة جواهر

شارك الفنان محمد أنور صورة له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا "فيسبوك"، أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "رامز موفي ستار"، والذي سيعرض في شهر رمضان المقبل 2022.



وكتب الفنان محمد أنور على الصورة قائلًا: "هو انا مالي شبه الفنانة جواهر كده ليه.. منك لله يا رامز".

برنامج رامز جلال

وأعلن رامز جلال عن فكرة برنامج المقالب هذا العام والذي يتم عرضه على شاشة مجموعة قنوات MBC السعودية من ابتكار المستشار ترك آل شيخ ويتم التصوير تحت إشراف الهيئة العامة الترفيهية التي يترأس مجلس إدارتها.

ويظهر عدد كبير من نجوم الفن ونجوم كرة القدم، من بينهم الفنانة حنان مطاوع، والفنانة سنتيا خليفة، ومطرب المهرجانات حمو بيكا، والفنانة الشابة مايان السيد، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة هدى المفتي، والفنانة غادة عادل، والفنانة ياسمين صبري، والفنانة هنا الزاهد، والفنان عمرو يوسف، والفنانة تارا عماد، والفنانة صابرين، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنان أحمد فتحي، والفنان محمد محمود، والفنان عيد سليمان، والفنان محمد ثروت، سالم الدوسري، والبطل بيج رامي، ولاعب الأهلي محمد شريف، ولاعب الزمالك زيزو.

قنوات ناقلة لبرنامج رامز جلال

وتسائل الكثير من الجمهور عبر السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي عن قنوات عرض برنامج “رامز موفي ستار”، ويمكن ضبط إشارة تردد قناة MBC وفقا للإحداثيات التالية:-

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 12876، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الفنان محمد أنور

يجدر الإشارة إلى أن الفنان رامز جلال قد قدم خلال موسم رمضان الماضي برنامج المقالب بعنوان “رامز عقله طار” والذي صوره داخل مدينة ملاهي واستضاف خلال حلقاته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم المطرب أحمد سعد .