الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمضان 2022.. قائمة أبطال برنامج رامز جلال الجديد (صور)

رامز موفي ستار
رامز موفي ستار

يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن أبطال برنامج  الفنان رامز جلال الجديد ويحمل اسم "رامز موفي ستار"، الذي يقدمه طوّال شهر رمضان المبارك لعام 2022.

 

ودائمًا ما يتصدر الفنان رامز جلال محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا (التريند) بسبب المقالب التي يجريها في نجومه. 

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رامز موفي ستار

وأعلن رامز جلال عن فكرة برنامج المقالب هذا العام والذي يتم عرضه على شاشة مجموعة قنوات MBC السعودية من ابتكار المستشار ترك آل شيخ، ويتم التصوير تحت إشراف الهيئة العامة الترفيهية التي يترأس مجلس إدارتها.

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رامز موفي ستار


ويتكتم الفنان رامز على التفاصيل عن المقلب الذي يجهز حاليًا لضحاياه ولم يعلن عنه عبر حسابه الرسمي أو حساب البرنامج بصور أو مقاطع فيديو حتى الآن. 

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رامز موفي ستار

القائمة الكاملة لأبطال برنامج رامز جلال 


ويظهر عدد كبير من نجوم الفن ونجوم كرة القدم، من بينهم: الفنانة حنان مطاوع، والفنانة سنتيا خليفة، ومطرب المهرجانات حمو بيكا،  والفنانة الشابة مايان السيد،  والفنانة رانيا يوسف، والفنانة هدى المفتي،  والفنانة غادة عادل، والفنانة ياسمين صبري،  والفنانة هنا الزاهد، والفنان عمرو يوسف، والفنانة تارا عماد، والفنانة صابرين، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنان أحمد فتحي، والفنان محمد محمود، والفنان عيد سليمان، والفنان محمد ثروت، سالم الدوسري، والبطل بيج رامي، ولاعب الأهلي محمد شريف،  ولاعب الزمالك زيزو.

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رامز موفي ستار

وتنشر “الدستور” القناة الناقلة لبرنامج الفنان رامز جلال، فيمكن ضبط إشارة تردد قناة MBC وفقا الإحداثيات التالية:-

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 12876، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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رامز موفي ستار

يجدر الإشارة إلى أن الفنان رامز جلال قدم خلال موسم رمضان الماضي، برنامج المقالب بعنوان “رامز عقله طار” والذي صوره داخل مدينة ملاهي واستضاف خلال حلقاته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم كل من المطرب أحمد سعد. 

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رامز موفي ستار
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رامز موفي ستار
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رامز موفي ستار

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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رمضان 2022.. قائمة أبطال برنامج رامز جلال الجديد (صور)

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