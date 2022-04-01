«صحة البحيرة» تعلن تعيين قيادات جديدة

أصدر الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عدة قرارات بتعيين قيادات جديدة داخل قطاع الصحة بالبحيرة والمستشفيات المركزية، وذلك من أجل المساهمة في ضخ دماء جديدة داخل القطاع الصحي فى جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.

وجاءت قرارات تعيين القيادات الجديدة كالتالى، ندب الدكتور باسم محمد محمد عبد الحميد بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري للقيام بأعمال مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

كما تم تكليف الدكتور أحمد محمد سعد سنهوري بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري للقيام بأعمال مدير مستشفى إدكو المركزي، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وندب الدكتور أحمد زين زين الدمنهوري بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بأعمال مدير مستشفى الرحمانية المركزي لمدة ثلاثة أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وتكليف الدكتور عبد العزيز عبد ربه يوسف، بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري وكيلا لمستشفى كفر الدوار العام.

كما قرر وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة تكليف الدكتور كريم فتحي ذكي محمد السواحلي بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بحوش عيسى لمدة ثلاثة أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، أن هذه القرارات تهدف في المقام الأول لتطوير الأداء في المنظومة الصحية في البحيرة لتقديم خدمة طبية متميزة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة ستقوم خلال الأسبوع القادم باختيار قيادات أخرى، وذلك بالاشتراك ومدير المجلس الطبى العام ومدير إدارة مكافحة العدوى ومدير مستشفى بدر ومدير أدارة التغذية.