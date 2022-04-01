أوكرانيا: مفاعل تشيرنوبيل النووى عاد لسيطرتنا

قالت الهيئة النووية الأوكرانية إن مفاعل "تشيرنوبيل" النووي عاد لسيطرة الأوكرانيين.



وبحسب قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، الخميس، فإن روسيا لم تعد مسئولة عن الموقع النووي الواقع في شمال أوكرانيا.



وأشارت "سكاي نيوز" إلى أنه يُحتمل انسحاب الجنود الروس من الموقع.



وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت مؤخراً عن أن الموظفين المناوبين في منشآت نفايات المشعة التي تسيطر عليها روسيا في تشيرنوبل لم يتم تناوبهم خلال عدة أيام.



وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها أن كييف أبلغتها بأنه لم يكن هناك تناوب للموظفين الفنيين في تشيرنوبل منذ 21 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن معظم موظفي المنشأة النووية يعيشون في مدينة تشيرنوبل التي لا تزال تتعرض للقصف .

و على صعيد آخر، اتهمت روسيا أوكرانيا باحتجاز 68 سفينة أجنبية في موانئها على البحر الأسود قرب أوديسا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في موسكو اليوم الخميس، إن السفن تابعة للصين وتركيا وسويسرا واليونان، من بين دول أخرى.

وأضاف أن روسيا تفتح ممرا آمنا كل يوم حتى يتسنى لهم مغادرة المياه الإقليمية الأوكرانية.

ووفقا لطواقم السفن، منعت السلطات الأوكرانية السفن الأجنبية من المغادرة "بسبب خطر الغرق الفوري"، وهو زعم لم يتسن التحقق منه بصورة مستقلة.

وفي الوقت ذاته، رفضت الوزارة اتهامات كييف بأنها وضعت ألغاما بحرية في البحر الأسود، واتهمت وحدات أوكرانية بنشر نحو 370 لغما في البحر الأسود.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن حوالي 10 ألغام أفلتت من مراسيها وتطفو في الجزء الغربي من البحر.

كانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد ألقت باللائمة على روسيا من قبل في انجراف ألغام في البحر الأسود، مشيرة إلى أنها تم حجزها في ميناء سيفاستوبول في القرم في 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.