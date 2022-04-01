سهام البوغديرى: نتطلع أن تكون بوابة إفريقيا لتعاون ثلاثي تونسى إفريقى يابانى

أكدت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية أن تونس تتطلع إلى أن تكون بوابة إفريقيا لتعاون ثلاثي تونسي إفريقي ياباني، يشمل عددا من المجالات العلمية والتقنية والاتصالية والحديثة.



وقالت نميصة - في كلمتها خلال افتتاح، ورشة عمل تحت عنوان "حلول وآليات تمويل الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا" "تيكاد 8 " - إن تونس واليابان تجمعهما تجارب وعلاقات صداقة وتعاون عريقة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من هذه المبادرة التي تعد فرصة هامة لمزيد تعزيز التعاون واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين اليابان والدول الأفريقية.



واستعرضت نميصة الجهود التي تبذلها بلادها لتوفير كل أسباب النجاح للدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا التّي ستنعقد بتونس في شهر أغسطس المقبل .



حضر ورشة العمل سفير اليابان بتونس شينزوكي شينيزو، ورئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية الهادي بن عباس، الى جانب وزير المالية الأسبق، نزار يعيش، وبمشاركة عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي والمالي على المستوى المحلي والإقليمي.