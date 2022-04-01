الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرا ألبانيا وكوسوفو يطالبان بمزيد من التضامن الأوروبى فى أزمة أوكرانيا

أزمة أوكرانيا
أزمة أوكرانيا

 دعا سفير ألبانيا في فيينا، رونالد بيمو، إلى مزيد من التضامن الأوروبي لدعم أوكرانيا في الأزمة الحالية، مشيرًا إلى فاعلية العقوبات في ردع الهجمات الروسية.
 

جاء ذلك خلال ندوة استضافتها الأكاديمية الدبلوماسية النمساوية في فيينا، بعنوان "القمة الأوروبية الأخيرة..صورة توضيحية" بحضور عدد من الدبلوماسيين والأكاديميين.
 

وشدد سفير كوسوفو في فيينا، لولظيم بلان، على ضرورة حماية الأمن في دول البلقان وتسريع مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
 

وقال نائب السفير الأوكراني في فيينا، فالندي كولوفسكي، إن بلاده تعرضت لتدمير هائل خاصة في البنية التحتية في مدينة خاركيف، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود الإغاثة من الاتحاد الأوروبي، ومشيرًا إلى أن بلاده أضاعت فرص سابقة في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، لكنها تتطلع إلى الانتصار في هذه المعركة وإعادة بناء نفسها وتأكيد هويتها الأوروبية.
 

من ناحية أخرى، التقى الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الخميس، بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في العاصمة البولندية وارسو لمناقشة سبل دعم أوكرانيا ومساعدتها في الدفاع عن نفسها أمام العمليات العسكرية الروسية.
 

وذكر "رايو بولندا" أن اللقاء البولندي - الأوكراني تم بحضور نائب وزير الخارجية البولندي ومستشار الرئيس دودا للسياسة الخارجية وذلك لتحديد سبل دعم أوكرانيا إنسانيا وعبر الجهود الدبلوماسية.
 

يشار إلى أن أوكرانيا تحد بولندا شرقا، واستقبلت بولندا حتى الآن أكثر من مليوني لاجئ فارين من العمليات العسكرية في أوكرانيا والمستمرة منذ 24 من فبراير الماضي.

حماية الاتحاد أمن لقاء مفاوضات الاتحاد الأوروبي دبلوماسي القمة الاوروبية

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وائل لطفي

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