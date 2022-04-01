الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تقدم 370 مليون يورو مساعدات للاحتياجات الإنسانية فى أوكرانيا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

 أعلنت الخارجية الألمانية أن حجم المساعدات التي قدمتها حتى الآن إلى أوكرانيا تبلغ 370 مليون يورو؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية لـ18 مليون شخص منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


وأوضحت الخارجية، في بيان ، أن حزمة المساعدات التي أطلقتها تستهدف الناس في أوكرانيا واللاجئين في البلدان المجاورة، وتشمل توفير الغذاء والدواء ومياه الشرب والكهرباء، ورعاية المرضى أو الجرحى، وتأمين الإقامة في حالات الطوارئ، وتقديم المساعدة الخاصة للأطفال والرعاية النفسية.
 

واستطرد البيان أن المنظمات الشريكة؛ بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي، والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة اللاجئين، وصندوق الأطفال، ومنظمة الصحة العالمية ، وكذلك العديد من المنظمات غير الحكومية الأصغر وصندوق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، تسهم بدور مهم في الإغاثة في أوكرانيا، كما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بعمل حاسم في التفاوض بشأن الممرات الإنسانية.
 

وأكد البيان أن الأموال المخصصة لأوكرانيا ليست على حساب مشاركة الحكومة الألمانية في أزمات أخرى؛ لا سيما أن الوضع في دول مثل اليمن أو سوريا أو أفغانستان يزداد سوءًا بسبب الانفجار الأخير في أسعار القمح والغذاء.
 

وفي سياق آخر، أعلن متحدث الحكومة الألمانية، شتيفان هيبسترت، أن المستشار الألماني أولاف شولتس بحث هاتفيًا مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، نجوين فو ترونج، تعميق الشراكة الثنائية والعلاقات الاقتصادية وكذلك الأزمة الروسية-الأوكرانية.
 

وأضاف المباحثات شملت أيضًا التعاون في مجال حماية المناخ والطاقة، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك.

الحكومة الاقامة مياه الشرب منظمة الصحة العالمية العملية العسكرية المنظمة الدولية للهجرة برنامج الغذاء العالمي

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