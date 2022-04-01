المعمل الجنائي يحاول كشف غموض حريق مخزن مواد بلاستيكية بأبو النمرس

يجري فريق من المعمل الجنائي معاينة لموقع حريق شب داخل مخزن مواد بلاستيكية، ما بين قريتي طموة ومنيل شيحة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وذلك لكشف ملابسات الحادث وإعداد تقرير بذلك وتحديد السبب وراء اندلاع الحريق.

كان ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل مخزن مواد بلاستيكية «خراطيم» ما بين قريتي طموة ومنيل شيحة بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.