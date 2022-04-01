هل يمكن أن تؤثر أوقات الوجبات على صحة القلب لمرضى السكرى؟

وجد الباحثون دليلاً على أن الوقت الذي يأكل فيه الشخص طعامه يمكن أن يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك، هل هناك علاقة بين أنواع معينة من الطعام يتم تناولها في أوقات معينة من اليوم وصحة القلب والأوعية الدموية؟

في الدراسة الحالية القائمة على الملاحظة، وجد الباحثون أن تناول بعض الأطعمة في أوقات معينة من اليوم مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday" الطبي.

داء السكري وأوقات الأكل:

يعد الطعام أيضًا عاملاً رئيسيًا في تنظيم إيقاع الجسم اليومي، حيث يمكن أن يؤدي الاستهلاك الرشيد للغذاء إلى استعادة اضطراب النظم لمرض السكري.

وبحسب المراكز السيطرة على الأمراض والوقاية مرض السكري هو مرض طويل الأمد يؤثر على قدرة الشخص على نقل السكر من مجرى الدم إلى خلايا الجسم، فعادة ما يتم تنظيم حركة السكر في الدم عن طريق الأنسولين، فإذا كان جسم الشخص لا يتفاعل مع الأنسولين بشكل صحيح، أو إذا كان الجسم لا ينتج كمية كافية من الأنسولين ، فإن مستويات السكر في الدم ترتفع.

كما أكد الأطباء بمنظمة الصحة العالمية، أن الشخص المصاب بالسكري معرض أيضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

في حينيا وجد الباحثون أن تغيير النظام الغذائي للشخص هو وسيلة أساسية يمكن للشخص أن يمنع أو يؤخر تطور مرض السكري أو إدارة المرض بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أيضًا دليلًا على أنه للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ، فإن ما يهم ليس فقط ما يأكله الشخص ولكن عندما يأكل.

وفي بحث سابق، وجد الأطباء، أنه بالإضافة إلى كمية ونوعية الطعام، فإن وقت استهلاك النظام الغذائي أمر بالغ الأهمية أيضًا لمرضى السكري، حيث نظر الباحثون في معلومات من 4642 شخصًا مصابًا بداء السكري بين عامي 2003 و2014.

وأبلغ المشاركون ذاتيًا عن أنواع وأوقات الطعام الذي تناولوه لمدة يومين غير متتاليين، ثم ربط الباحثون هذه المعلومات بالبيانات حول ما إذا كان المشاركون قد ماتوا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما وجد الباحثون بعض الارتباطات بين توقيت تناول أطعمة معينة وخطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، فعلى سبيل المثال وجدوا أن الأشخاص الذين يأكلون الخضار النشوية مثل البطاطس في الصباح، والحبوب الكاملة في فترة ما بعد الظهر، والخضروات ذات اللون الداكن وامتنعوا عن تناول اللحوم المصنعة في المساء، لديهم كمية أقل من خطر الموت من أمراض القلب والأوعية الدموية.