طلب تحريات المباحث حول انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، حول حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمي، بطريق المحاجر بين الجبلين بدائرة مركز شرطة الصف واستعلمت عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغاً بانقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمي بطريق المحاجر بين الجبلين بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف .

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل انفجر الإطار مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.