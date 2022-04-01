الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب تحريات المباحث حول انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، حول حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمي، بطريق المحاجر بين الجبلين بدائرة مركز شرطة الصف واستعلمت عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغاً بانقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمي بطريق المحاجر بين الجبلين بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف .

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل انفجر الإطار مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوقع قانونًا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

أخبار فاتتك.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم و«التعليم» تمد فترة القبول لمرحلة رياض الأطفال

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى الجيش الثانى الميدانى والمنطقة الغربية العسكرية

الأرصاد تحذر أصحاب الأمراض التنفسية من طقس الجمعة

مسلسلات رمضان 2022.. «الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل الحلقات الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال 11 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس وإبعاد شاب عن الأقصى 15 يومًا

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»