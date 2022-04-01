حالة ترقب.. «مواد البناء» تستعرض الأسعار الجديدة للحديد بالأسواق

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية إن شركات الحديد أعلنت عن أسعارها الجديدة والتي يتم العمل بها من أول أبريل الجاري.

أضاف الزيني، لـ"الدستور"، أن أسعار الحديد تبدأ من 19.900 جنيه للطن من أرض المصنع وحتى 20.980 جنيه، فيما تصل للمستهلك من 20.500 جنيه وحتى 21 ألف جنيه.

أسعار الحديد بداية من أول أبريل

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن الأسعار اعتبارًا من 1/4/2022 أرض المصنع: أطوال ولفائف تبدأ من 19900 جنيه/ طن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وأوضح الزيني أن سعر حديد بشاي سيصل اعتبارًا من أول أبريل (18.400 جنيه) للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن هناك حالة ترقب في الأسواق، خاصة أن بعض الشركات لم تعلن عن أسعارها بعد على أن تقوم بالإعلان الأحد المقبل.