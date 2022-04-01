الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوكالة الحكومية الأوكرانية: القوات الروسية غادرت محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية

محطة تشيرنوبيل
محطة تشيرنوبيل

أعلنت السلطات الأوكرانية، مساء اليوم الخميس، أن القوات الروسية غادرت محطة تشيرنوبيل النووية التي كانت تسيطر عليها منذ بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

 

وقالت الوكالة الحكومية الأوكرانية المكلفة إدارة منطقة المحطة على فيسبوك، وفق الوكالة الفرنسية: "لم يعد هناك أشخاص أجانب داخل محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".

 

وكان مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية أكد الأربعاء، أن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، بعد أن سيطرت على المحطة في 24 فبراير.

 

وقال المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات نقلتها الوكالة الفرنسية، إن "تشيرنوبيل منطقة بدأوا فيها تغيير تمركزهم، لقد غادروا وابتعدوا عن منشأة تشيرنوبيل باتجاه بيلاروس".

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