«الخدمات النقابية» تنظم دورة تدريبية حول قانون التأمينات الاجتماعية

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية، دورة تدريبية حول قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 م بمدينة بورسعيد، بحضور 22 مشاركا من العاملين بالمنطقة الاستثمارية في بورسعيد.



وشملت الدورة التدريبية، 4 جلسات عمل، حيث تضمنت الجلسة الأولى مفهوم وفلسفة التأمين الاجتماعي والفارق بينه وبين الضمان الاجتماعي واستعرضت الجلسة الأخطار التي يغطيها التأمين الاجتماعي وهي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض وإصابات العمل والبطالة.



فيما تناولت الجلسة الثانية من الدورة التدريبية، النسب المئوية الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه والتي يؤديها صاحب العمل عن كل خطر من الأخطار الستة التي يشملها التأمين الاجتماعي وما يشملها من تغيير في القانون 148 لسنة 2019م.



بينما تناولت الجلسة الثالثة من الدورة التدريبية، أهم المتغيرات التي جاء بها القانون في طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه وكذا المواد المنظمة للتقاعد بغير بلوغ سن الشيخوخة (المعاش المبكر ) وتغيير طريقة احتساب متوسط أجر التسوية والذي أصبح عن كامل مدة الاشتراك التأميني.



وشملت الجلسة الرابعة والأخيرة من الدورة التدريبية، تطبيقات عملية على طريقة احتساب المعاش عند بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وطريقة احتساب الأجر التقاعدي عن فترة خضوع المؤمن عليه للقانون السابق 79 لسنة 1975م واحتسابه وفقا للقانون 148 لسنة 2019م واحتساب المعاش الكامل للمدتين بجمعهما معا، وتم عرض فيلم التأمينات الاجتماعية الجديد والذي أنتجته الدار.



كما شهدت الجلسة، أهم المواد التي ترغب دار الخدمات النقابية والعمالية في تعديلها، والتي تقدمت بها دار الخدمات النقابية والعمالية و60 نائبا للبرلمان، وأصبحت مشروع تعديل للقانون والتي جاء أهمها كالتالي:

- مكافأة السنوات الزائدة والتي تجاهلها القانون - مواد المعاش المبكر (إلغاء جدول 5)

- مواد مكافأة نهاية الخدمة.