الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

اعتقال 11 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس وإبعاد شاب عن الأقصى 15 يومًا

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال، الخميس، 11 فلسطينيًا، مُعظمهم من القدس، فيما أبعدت شابًا فلسطينيًا آخر عن المسجد الأقصى لمدة 15 يومًا.

وقال شهود عيان إن من ضمن المعتقلين من القدس، الناشط محمد أبوالحمص، وتم اعتقاله خلال تواجده في حي الشيخ جراح، حيث يواجه أهالي الحي التهجير القسري مقابل إحلال مستوطنين محلهم.

قالت مصادر مقدسية، إنه تم اعتقال 8 شبان آخرين ستة منهم من بلدة العيزرية جنوب القدس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها اعتقلت شابين فلسطينيين من بلدة قباطية بالضفة الغربية خلال تواجدهما داخل الخط الأخضر.

قوات الاحتلال الإسرائيلي القدس الاحتلال المسجد الأقصى

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