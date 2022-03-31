«تمريض القناة» تكرم «الدستور» فى مبادرة القلب النابض (صور)

كرّمت الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس، الخميس، الزميل مصطفى دياب، مدير مكتب جريدة “الدستور” بالإسماعيلية، على هامش ختام فعاليات مبادرة "خلى قلبك نابض" والتي نظمتها الكلية على مدار 3 أيام، تقديرًا للدور الإعلامي في تغطية فعاليات المبادرة بهدف زيادة الوعي التعليمى بمهارات التمريض المختلفة لكل فئات المجتمع بالمحافظة.

وقالت وفاء إن المحتوى التدريبى ممزوج بين المادة النظرية والعملية والهدف من المبادرة تعليم وتثقيف أهالي الإسماعيلية على (الإسعافات الأوّلية، الحقن العضلي، قياس العلامات الحيوية كالضغط والسكر، رسم القلب، فحص الثدى للرجال والسيدات) بإشراف مدرسين جامعيين وبمشاركة الجمعية الطلابية (ENSAA Ismailia).

تكريم الزميل مصطفى دياب مدير مكتب جريدة الدستور بالإسماعيلية

وأضافت وفاء أن التدريبات جميعها تمت بوحدة التدريب المتخصصة والعيادة التمريضية داخل الكلية حتى يتمكن المتدربون من فهم وتلقى العلم اللازم على أفضل ما يكون واستخدام الأدوات التدريبية التي تحقق استفادة الحضور.

وشرحت الدكتورة هناء أمين، منسق عام المبادرة، طريقة الحقن الصحيحة المختلفة والتى منها "الحقن العضلي وتحت الجلد واختبار الحساسية" وكثفت تدريب الحضور على كيفية إعطاء الحقن العضلى عمليا واتباع الخطوات اللازمة قبل إعطاء الدواء للمريض وتحديد مكان الحقن وموانع استخدام تلك الوسيلة العلاجية والتنبيه على المتدربين بضرورة عمل اختبار الحساسية للمريض قبل حقنه بأى دواء.

تكريم الزميل مصطفى دياب مدير مكتب جريدة الدستور بالإسماعيلية

تابع الدكتور غنيم السيد، المشرف التنفيذى للمبادرة، شرحه لكيفية الوقاية من أمراض القلب، وما هى الأدوية التى يتم أخذها عند اللزوم فى الحالة الآمنة والفحوصات والتحاليل الدورية اللازمة مثل صورة الدم والسيولة والدهون والمتابعة الأسبوعية على قياس ضغط الدم في اليدين والتأكد من تطابقهما او اختلاف بسيط فى القياس غير ذلك لا بد من التوجه للطبيب المختص للعلاج قبل تفاقم المرض داخل الجسم.

تكريم مدير مكتب “الدستور” بالإسماعيلية

وأوضح محمد طاحون، منسق الإعلام بالمبادرة، أنه تم عمل تمارين عملية من قبل المدربين وبمساعدة أعضاء الجمعية الطلابية على كيفية إنهاء الاختناق عند الأطفال سوء عند بلع أشياء غريبة، كما تم التدريب على تمارين وقف النزيف، وتكنيك بلع اللسان وكيفية التعامل مع الحروق المختلفة، واستخدام السماعة الطبية لمعرفة نبض القلب الطبيعى والذى يكون قياسه من ٦٠ الـ١٠٠ درجة.

واختتمت عميد كلية التمريض حديثها بأن الكلية بصدد الترتيب والتنسيق لعقد مبادرات توعية وتنمية مهارات تمريضية أخرى خلال الفترة القادمة لكل أهالى الإسماعيلية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.