الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«ميتا» تعلن تحسينات ومزايا جديدة فى إنستجرام

ميتا
ميتا

أطلقت شركة ميتا، اليوم الخميس، العديد من ميزات المراسلة الجديدة، بما في ذلك القدرة على مشاركة معاينات الموسيقى، وإرسال رسالة بصمت، والقدرة على معرفة المتصل للدردشة والمزيد، وذلك على تطبيق انستجرام.

وأوضحت ميتا، في منشور عبر المدونة الخاصة بها، أنها تسعى لتحسين طريقة تواصل المستخدمين.

وقدمت ميتا سبع ميزات مراسلة جديدة إلى إنستجرام؛ منها الرد أثناء التصفح: ويمكن الرد دون الذهاب إلى البريد الوارد، بالإضافة إلى إرسال رسالة سريعة إلى الأصدقاء في محاولة لمساعدة الأشخاص على إعادة مشاركة محتوى ممتع دون قطع تجربة إنستجرام الخاصة بهم.

ومن ضمن المزايا معرفة المتصلين؛ ففي الجزء العلوي من البريد الوارد يمكن معرفة من بإمكانه الدردشة مجانًا في تلك اللحظة؛ مما يساعدك في العثور على فرص مصادفة للتواصل مع الأصدقاء.

ميتا انستجرام

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وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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