فودافون: قررنا تعويض العملاء بمكالمات مجانية.. ونلتزم بالشفافية مع عملائنا

واجهت شبكة فودافون مصر يوم الأربعاء 30 مارس 2022 عطلاً فنيًا خارج عن إرادتها نتج عن قطع في إحدى الكابلات، مما أدى إلى تأثر الخدمة لدى نحو 10 ملايين عميل من إجمالي 44 مليون عميل، ولم تتجاوز مدة العطل الفني ساعة واحدة منذ الثانية مساءً.

وفور حدوث العطل الفني قامت غرفة العمليات بشركة فودافون بمتابعة الموقف، وقام مهندسو الشبكة فوراً بالعمل على الإصلاح السريع لحل العطل.

وتعويضًا للعملاء عن هذا العطل، قررت فودافون عدم محاسبة العملاء على استخدامهم للإنترنت خلال فترة الانقطاع، وحتى رجوع الكابل إلى حالته الأصلية، وتحمل كافة عواقبه المالية.

ولم تكتف فودافون بحل المشكلة في زمن قياسي، بل سارعت بالتقدم بطلب لجهاز تنظيم الاتصالات للحصول على موافقته لتعويض العملاء الذين تأثروا، وتقديم مكالمات مجانية لهم طوال يوم الخميس 31 مارس 2022 واستجاب جهاز تنظيم الاتصالات لطلب فودافون مصر.

وقد تم إرسال رسالة نصية لعدد 10 مليون عميل اليوم الخميس 31 مارس 2022 لإبلاغهم بالتعويض وتوضيح أسباب العطل الفني.

وتؤكد شركة فودافون مصر التزامها دائما بالشفافية مع عملائها، وحرصها على رضاهم وثقتهم في الخدمات التي تقدمها الشبكة.

