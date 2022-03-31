الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الفيوم تنظم ندوة حول دور القوى الناعمة في مواجهة الإرهاب

جريدة الدستور

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم، الخميس، بالتعاون مع معهد إعداد القادة ندوة تحت عنوان (دور القوى الناعمة في مواجهة التطرف والإرهاب) تحت رعاية  د. ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف د.محمد فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حاضر خلالها د.كريم حسن همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود. أسامة قابيل، إمام وخطيب مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

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جاء ذلك بحضور د. أحمد حسني، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

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وأشاد وائل طوبار بدور الجامعة في تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية، التي من شأنها توسيع مدارك الطلاب في مختلف المجالات.

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تحدث كريم همام، عن مهام معهد إعداد القادة، والدور المحوري الذي يقوم به في تدريب عدد كبير من الكوادر البشرية، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في مختلف قطاعات الدولة، وذلك من خلال منحهم الثقة بالنفس، وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية، مشيرًا إلى وجود شراكة وتعاون جاد ومثمر بين المعهد وبعض الأكاديميات، مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، وأكاديمية ناصر العسكرية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

أشار أسامة قابيل، إلى أهمية دور العلم، لما له من تأثير كبير في تحقيق النجاح والتفوق في كافة مجالات الحياة العلمية والاجتماعية، كما وجه عددًا من النصائح والإرشادات الدينية للطلاب، التي تشجعهم على الوصول إلى أهدافهم وغاياتهم، مسترشدًا ببعض الآيات القرآنية والسنن النبوية، كما حثهم على ضرورة التحلي بروح الانتماء والوطنية والأخلاق الحميدة.

جامعة الفيوم تنظم ندوة دور القوى الناعمة مواجهة التطرف والارهاب

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