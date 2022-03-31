البنتاجون: تركيز الروس على شرق أوكرانيا ينذر بنزاع «طويل الأمد»

حذّر مسئول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، من أن تركيز الجهود الحربية الروسية على دونباس في شرق أوكرانيا حيث ستواجه القوات الروسية وحدات أوكرانية متمرسة، ينذر بنزاع "طويل الأمد".

قال المسئول، الذي طلب عدم كشف هويته في تصريح صحفي نقلته الوكالة الفرنسية "فرانس برس": إن القوات الروسية باشرت الانسحاب من تشيرنوبيل شمال أوكرانيا و"تخلت" عن مطار غوستوميل العسكري شمال غرب كييف، لكن "ما زلنا نعتقد أن ما يجري إعادة تموضع".

وأضاف المسئول: "ليس لدينا أى مؤشر على الاطلاق إلى عودة هؤلاء العسكريين إلى ديارهم أو إبعادهم نهائيا عن القتال".

وتابع المسئول الكبير: "ما زلنا نعتقد أنه ستتم إعادة تجهيز هذه القوات وإرسالها مجددا إلى أوكرانيا لمواصلة القتال وفقا لما نعتقد أنه هدفهم، وهو الشرق بصفة عامة"، بما فيه المناطق الانفصالية في لوجانسك ودونيتسك في إقليم دونباس".

ولفت المسئول في الوقت ذاته إلى أن "الأوكرانيين يعرفون الإقليم جيدا جدا"، مشيرا إلى أن ثماني سنوات مرت على حرب الاستنزاف بين الانفصاليين والقوات الأوكرانية في هذه المنطقة.

وحذّر المسئول، الروس من أن "مجرد إعطائه (الاقليم) الأولوية وزيادة أعدادهم وبذل مزيد من الجهد لا يعني أن الأمر سيكون يسيرا".

وأردف: "قد ينذر ذلك بنزاع أطول أمدا".

كما أكد المسئول الأمريكي أن القصف الروسي متواصل لا سيما على كييف وتشيرنيهيف وإيزيوم وخاركيف وماريوبول ودونباس.

وتحاول القوات الروسية تطويق الجيش الأوكراني المنتشر منذ 2014 على طول خط يمر قرب دونيتسك في الجنوب ولوجانسك في الشرق وصولا إلى إيزيوم في شمال غرب دونيتسك.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن مساء أمس الأربعاء، أنّه لا يصدّق التعهّدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيرًا إلى أنّ قواته تتحضّر لخوض معارك جديدة في إقليم دونباس شرق البلاد.