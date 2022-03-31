الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

آخرهم مدير CIA.. مشاهير سقطوا في فخ فيروس كورونا في مارس

فيروس كورونا
فيروس كورونا

رغم حالة الاستقرار التي شهدها العالم على مدار الفترات الماضية فيما يخص أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، مع انتشار اللقاحات ودخول فصل الصيف فى نصف الكرة الأرضية إلا أن منظمة الصحة العالمية ما زالت تحذر من الإصابة بفيروس كورونا وتداعياته.

ورغم التحذيرات إلا أن العديد من المشاهير سقطوا مؤخرًا في فخ الإصابة بالفيروس وآخرهم كان مدير المخابرات المركزية الأمريكية.

الدستور ترصد في السطور التالية مشاهير حول العالم سقطوا في فخ الإصابة بالفيروس ..  

مدير المخابرات المركزية الأمريكية 

أعلن مكتب الشؤون العامة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الفحوص أثبتت إصابة وليام بيرنز، مدير الوكالة، بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. 

وأوضحت أنه سيعمل من منزله، حيث سيخضع للحجر لمدة خمسة أيام قبل أن يعود لمكتبه بعد يوم من لقاء بلينكن.

رئيس الوزراء الإسرائيلى

أُصيب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من لقاء وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حسبما أعلن الناطق باسمه للإعلام الإسرائيلي، أوفير جندلمان

وقال جندلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "رئيس الوزراء أصيب بفيروس كورونا. إنه يشعر بخير وسيواصل عمله كالمعتاد من مقر إقامته"، حسب قوله

إصابة المدير الفنى لرويال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني عن إصابة جديدة ضمن صفوفه بوباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، قبل عودة المنافسات عقب انتهاء التوقف الدولي في شهر مارس الحالي

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "بالايدوس"، وكانت المباراة الأخيرة للملكي قبل التوقف هي الكلاسيكو أمام برشلونة وسقط برباعية نظيفة على أرضه

وأصدر النادي الإسباني بيانًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وأكد إصابة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، كارلو أنشيلوتي، بفيروس كورونا

خضع أنشيلوتي إلى فحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية وأظهرت النتائج إيجابية عينته، وسيتم عزله وإبلاغ المسئولين عن تلك الإصابة

المطرب "جان كوك" من كوريا الجنوبية

تصدر خبر إعلان المطرب جان كوك عن إصابته بفيروس كورونا، وكانت وكالة بيج هيت ميوزك لمسئولة عن إدارة أعمال الفرقة الكورية الجنوبية أكدت عبر بيان لها عن إصابة الفنان وذلك عقب وصوله إلى أمريكا للمشاركة فى احدى الحفلات.

مدير المخابرات الأمريكية كورونا نفتالي بينيت جان كوك منظمة الصحة العالمية

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وائل لطفي

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