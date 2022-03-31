دايمًا عامر.. صُناع العمل: يناقش مشاكل التعليم بقصة «دمها خفيف جدًا»

قارب أبطال وصنّاع مسلسل «دايمًا عامر»، من بطولة النجم مصطفى شعبان، على الانتهاء من تصوير المسلسل، الذى يعرض فى رمضان على شاشتى قناتى «الحياة» و«أون»، وتشارك فيه نخبة من الفنانين، على رأسهم لبلبة وصلاح عبدالله ونضال الشافعى.

«دايمًا عامر» من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، وأشرف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدى الهوارى، وهو إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و«ألباتروس».

ويناقش المسلسل مشاكل التعليم فى مصر، ويحاول وضع حلول لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب على حد سواء، ويعد الأول من نوعه فى الاعتماد على ما يسمى «الكتابة التفاعلية»، من خلال عرضه مجموعة من المواقف ذكرها أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة. كما أنه يهتم بشكل خاص بالأماكن المميزة التى تعكس جمال مصر، خاصة فى الأقصر وأسوان والقاهرة.

«الدستور» تواصلت مع أبطال وصنّاع المسلسل، للحديث عن فكرته الرئيسية، وكواليس التصوير وإلى أى محطة وصل حتى الآن، وغيرها من التفاصيل فى السطور التالية.

مصطفى شعبان:مشرف اجتماعى فى مدرسة خاصة

كشف مصطفى شعبان عن أن مسلسل «دايمًا عامر» يناقش واحدة من أهم قضايا المجتمع المصرى وهى التعليم، لكن بطريقة بسيطة «دمها خفيف جدًا».

وقال «شعبان»: «المسلسل يناقش مشاكل وأزمات التعليم، الذى يعد من أهم قضايا المجتمع، لكن بشكل دمه خفيف جدًا»، معربًا عن سعادته بالمشاركة مع كل هؤلاء الفنانين المميزين الذين يضمهم المسلسل، تحت قيادة المخرج مجدى الهوارى، الذى يشعر بالفخر بالعمل معه للمرة الثالثة.

ورفض «شعبان» الكشف عن تفاصيل الشخصية التى يجسدها ضمن أحداث العمل. لكن مصدرًا فى طاقم المسلسل قال إن «شعبان» يجسد دور مشرف اجتماعى فى إحدى المدارس الخاصة، ومن خلال تلك الوظيفة يصطدم بالعديد من المشكلات التى تواجه الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين.

أحمد الشامى:المسلسل «هيبين مصر اللى بنحبها»

عبر الفنان والمطرب أحمد الشامى عن حماسه الشديد لخوض هذه التجربة الجديدة مع الفنان مصطفى شعبان، من خلال مسلسل «دايمًا عامر»، الذى وافق على المشاركة فيه بمجرد عرض الفكرة عليه من قِبل المخرج مجدى الهوارى.

وقال «الشامى»: «أنا مبسوط وفرحان جدًا بالشغل مع مصطفى شعبان وكل أبطال المسلسل، الذى أتوقع أن يكون إضافة قوية». وشدد على أن المسلسل سيركز بصورة كبيرة على الأماكن السياحية التى تتميز بها مصر، وقال: «المسلسل هيبين مصر اللى بنحبها، من خلال إظهار الأماكن السياحية فى الأقصر وأسوان والغردقة والقاهرة».

كريم عفيفى: الطلاب أطلقوا علىّ «مستر نو صلاح»

أعرب الفنان كريم عفيفى، عن سعادته الكبيرة لخوضه السباق الرمضانى هذا العام بشخصية «مستر نو صلاح»، ضمن مسلسل «دايمًا عامر»، وقال: «المسلسل يناقش قضايا فى غاية الأهمية، متعلقة بملف التعليم.. وأراه عملًا فنيًا قيمًا، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور». وأضاف «كريم»: «سألعب شخصية مدرس، يدعى مستر نوفل صلاح، وسيطلق علىّ الطلاب (نو صلاح)، وهى شخصية تختلف تمامًا عن جميع الشخصيات التى جسدتها من قبل، وأتمنى أن يحبنى الناس فيها».

أحمد عنان: أجسد دور طالب.. وأمثل بجوار ممثلين كبار

الفنان أحمد عنان، يشارك ضمن أبطال مسلسل «دايمًا عامر» فى رمضان ٢٠٢٢، ويجسد شخصية تلميذ فى إحدى المدارس، ويقول: «قصة العمل قوية، وأشارك بجانب ممثلين كبار، تعلمت منهم الكثير.. وسعيد بمشاركتى فى مسلسل كهذا».

وأضاف «عنان»: «أتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، فقد بذلنا مجهودًا كبيرًا خلال التصوير»، مشيرًا إلى أن العمل يناقش مشكلات التعليم فى مصر، لذا فهو يهم جميع طوائف المجتمع.

محمد ثروت:أنا فايز «وحش الرياضيات»

قال الفنان محمد ثروت إنه سيلعب شخصية «مستر فايز» أو «وحش الرياضيات» وهى شخصية جديدة ومميزة عن باقى أعماله السابقة، مضيفًا: «أتمنى أن يعجب الجمهور بالشخصية، وأن تكون مختلفة، وأن تصل الفكرة له بسلاسة، خاصة أن العمل يناقش العديد من القضايا المهمة التى تشغل بال الجميع».

نضال الشافعى: يتناول قضايا تمس كل بيت

يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية «مستر أكرم» وهو مدرس الكيمياء فى المدرسة التى تدور فيها أحداث العمل.

وقال «الشافعى» إنه وافق على العمل بمجرد أن عرضه عليه المخرج مجدى الهوارى، مضيفًا: «المسلسل يتناول قضايا تمس كل بيت، وأبرزها التعليم ويمكن القول إنه مسلسل لكل بيت.

محمد محمود:مدرس «منحوس» يعيش مأساة

أشار الفنان محمد محمود إلى أنه يجسد شخصية معلم «منحوس» هو الأستاذ شحاتة، مدرس اللغة العربية، من أصل ريفى، وهو مخلص فى عمله لكنه سيئ الحظ، مشيرًا إلى أن العمل يلقى الضوء على مشكلات التعليم بشكل عام، وتلك التى يتعرض لها طلاب المدارس.

وأضاف: «سعيد بهذه التجربة المختلفة، مع كبار الفنانين، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، والعمل يتناول قضايا المدرسين بطريقة جديدة، وهناك كوميديا سوداء، وسيضحك الجمهور على المأساة التى يعيشها شحاتة».

السيناريست أيمن سليم:مصطفى شعبان هيغير جلده

السيناريست أيمن سليم، أحد كُتّاب سيناريو مسلسل «دايمًا عامر»، قال إن اسم المسلسل يشير إلى اسم الشخصية التى يجسدها البطل الفنان مصطفى شعبان، لافتًا إلى أن المسلسل كوميدى اجتماعى.

وأضاف «سليم»: «المسلسل يناقش مشكلات الطلاب، وحاولنا معالجة قضايا التعليم بشكل كوميدى، حتى يتقبلها الناس». وأكد: «مصطفى شعبان سيغير جلده، وسيجسد شخصية مختلفة تمامًا عن كل الشخصيات التى جسدها من قبل، وأرى أن هذه جرأة كبيرة منه»، لافتًا إلى أن المسلسل يساعد على تنشيط السياحة، لأنه يستعرض المعالم السياحية.