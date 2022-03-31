الاختيار 3.. كواليس ومواقف وحكايات وأسرار أخطر 96 ساعة مرت فى تاريخ مصر

حالة رواج كبيرة لاقاها فيديو الإعلان الدعائى الرسمى لمسلسل «الاختيار ٣»، المقرر عرضه فى رمضان، بعدما طرحته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى ظل ظهور عدد كبير من المشاهد المميزة ونجوم الصف الأول المشاركين فى العمل المنتظر.

وأقبل الجمهور على مشاهدة «برومو» المسلسل بأعداد كبيرة، منذ اللحظة الأولى لطرحه على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى وصل عدد مشاهدات الفيديو إلى نحو مليون مشاهدة، وذلك بعد ساعات قليلة من الطرح، وسط إعادة مشاركته على الكثير من الصفحات وحسابات المتابعين.

وقف المتابعون أمام مجموعة من الجمل الحوارية التى وردت فى المشاهد المعروضة ضمن «البرومو» الدعائى، على لسان أبطال المسلسل، ومن بينها: «هنفضل احنا العفاريت اللى بتخوّف أى حد ناوى على شر.. فى النور قبل الضلمة» و«احنا مبنحبش اللى يضحك علينا»، و«مطلعش إخوان يا مكاوى».

كما حمل عبارات مكتوبة تحمل الكثير من الإثارة والتشويق، من بينها: «حقائق تعرض لأول مرة»، و«بلد على حافة الحرب الأهلية»، و«كواليس أخطر ٩٦ ساعة فى تاريخ مصر»، فى إشارة للقرارات التى اتخذتها القوات المسلحة فى ٢٠١٣، لمنع انزلاق الوطن إلى ما لا تحمد عقباه.

وظهر خلال المقطع الدعائى النجم خالد الصاوى مُجسدًا شخصية خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة «الإخوان» الإرهابية، بينما يجسد الفنان القدير عبدالعزيز مخيون شخصية مرشد الجماعة محمد بديع، فى الوقت الذى ظهر فيه كل من أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا فى شخصيات ضباط بالأجهزة الأمنية المختلفة،

كما ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمشير محمد حسين طنطاوى.

وأظهر «البرومو» الدعائى نجاح مخرج العمل بيتر ميمى فى تقديم مشاهد جسدت مظاهرات الشعب المصرى فى ٢٠١٣ بطريقة تقترب من الحقيقة، بمشاركة آلاف من «المجاميع»، وظهر كل من أمير المصرى ومحمود البزاوى وهما يقودان بعضًا منها.

وتمكن كذلك من توظيف الكثير من «الكادرات» المميزة، التى تخرج عن النمط المعتاد فى الأعمال الدرامية، ليجعل العمل وكأنه سينمائى، مع اهتمام واضح بالتصوير فى الأماكن الحقيقية التى شهدت الأحداث، مثل شارع قصر العينى فى وسط القاهرة، بجانب التصوير فى شبرا وعدد من المناطق الصحراوية فى مدينة ٦ أكتوبر.

ويعد مسلسل «الاختيار ٣» الأضخم إنتاجًا فى الدراما المصرية، فى ظل أماكن التصوير المتعددة، والعدد الكبير للنجوم المشاركين فيه، ومشاهده المعتمدة على كم كبير من «المجاميع»، والحاجة لتصوير مشاهد تفجيرات كثيرة.

واقترب الموسيقار خالد الكمار من إنهاء الموسيقى التصويرية الخاصة بالمسلسل، التى تختلف بشكل كبير عن الموسيقى التى صنعها للجزء الثانى من العمل، الذى عُرض خلال شهر رمضان الماضى.

«الاختيار ٣» يتحدث عن الفترة التى عاشها المصريون منذ نزولهم فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، لرفض حكم جماعة «الإخوان» ورئاسة محمد مرسى للبلاد، وصولًا ليوم ٣ يوليو والبيان التاريخى لوزير الدفاع حينها «عبدالفتاح السيسى»، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية.

وشملت قرارات ٣ يوليو: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأداء رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة كرئيس مؤقت للبلاد، لحين انتخاب رئيس جديد، وتكون له سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال هذه المرحلة الانتقالية.

ويشارك فى ملحمة «الاختيار ٣» عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوى، الذين يجتمعون فى عمل فنى للمرة الأولى، بالإضافة إلى: أمير المصرى، ومحمود البزاوى، وسمر مرسى، ومجدى فكرى، وبيومى فؤاد، وصبرى فواز، وإيمان العاصى، وآدم الشرقاوى، ودنيا المصرى، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، فضلًا عن عدد من ضيوف الشرف منهم خالد زكى، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.