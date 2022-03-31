إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بطنطا

أصيب 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق “طنطا كفر الشيخ” الدولي بنطاق مركز طنطا وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز طنطا، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات وجروح متفرقة وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.